Marcha para Jesus leva multidão às ruas de Cruzeiro do Sul

A expectativa da organização da Marcha para Jesus em Cruzeiro do Sul, neste sábado, 30, de atrair cerca de 25 mil pessoas, se confirmou e uma multidão orou, cantou pelas ruas da cidade, do fim da tarde até a noite.

Pastores, fiéis de várias denominações evangélicas, o bispo da igreja católica, e autoridades, se concentram na Avenida Mâncio Lima, percorreram toda a extensão da via orando e clamando pela cidade e pela paz.

Os ministros da fé, em cima do caminhão, puxaram as orações. Os políticos, como a vice-governadora Mailza Assis e o prefeito Zequinha Lima, não tiveram fala no evento e acompanharam a Marcha, andando com o público. Na frente da Câmara Municipal, todos fizeram uma parada para interceder pela cidade e pelos governantes.

“Cruzeiro do Sul é do Senhor Jesus. Ela só tem um dono que é o Senhor Jesus. E aqui na frente da Câmara Municipal onde se fazem as leis vamos orar pela cidade, pelos vereadores e prefeito”, orou o pastor Carlos Mariano.

O bispo da igreja católica da Diocese de Cruzeiro, Dom Flávio Giovanele, acompanhou a Marcha para Jesus ao lado do pastor Carlos Mariano, da Igreja Batista, que é o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre- Ameacre, núcleo de Cruzeiro do Sul.

“A religião cristã é única, vivida de várias formas. Vamos pedir bençãos, saúde, paz para todo o povo de Cruzeiro do Sul, inclusive para quem é, por exemplo, da união do vegetal, quem é espírita, que é de outras religiões de tradição africana. E quem não se identifica com religião nenhuma”, destacou o bispo

Esta é a retomada da Marcha para Jesus depois ds pandemia. A última havia sido realizada em 2019, com cerca de 45 mil pessoas. O evento é coordenado pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre- Ameacre, núcleo de Cruzeiro do Sul.

Todos Pela Vida e Pela Paz

O tema da Marcha para Jesus é Todos Pela Vida e Pela Paz. ” Estamos louvando e orando por Cruzeiro do Sul, que sofre com assaltos e acidentes de trânsito “, citou o pastor Carlos Mariano, presidente da Ameacre.