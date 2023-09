Passageiro que levava droga em táxi morre ao ser ferido em troca de tiros com a polícia no Acre

Que o consumo de energia elétrica subiu em todo o Brasil por conta do calor não é notícia nova. No Acre, a Energisa divulgou que a elevação foi recorde em agosto deste ano, ficando 21% acima do mesmo período do ano passado. A empresa afirmou que não possui previsão para a alta do consumo referente ao mês de setembro. Já o Operador Nacional do Sistema (ONS) projeta um crescimento de 5,8% do consumo de energia neste mês de setembro por causa das altas temperaturas no país. A expectativa é de alta em todas as regiões, sobretudo no Norte (10,6%), Sudeste e Centro-Oeste (6,1%). Dados preliminares do Boletim Info Mercado quinzenal, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), apontam que pelo quarto mês consecutivo, o volume é 3,9% maior na...