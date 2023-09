Terceirizados, o drama depois de cada eleição!

Levantamento feito pelo repórter da TV GAZETA, Adailson Oliveira, constatou que as empresas terceirizadas têm em seus quadros atualmente cerca de 15 mil trabalhadores. Todos eles votaram na eleição passada com promessas de garantia de emprego, contribuições sociais, direito a férias e uma vida digna, apesar do salário pequeno e seus descontos inexplicáveis. “Já estou terminando minhas férias. Não recebi agosto, muito menos as férias”, disse uma das entrevistadas na reportagem.

Não é nenhuma novidade que os funcionários de empresas terceirizadas sempre foram usados como massa de manobra em época de eleição. Há mais de 20 anos no Acre se pratica isso. 15 mil trabalhadores equivalem a mais de 50 mil votos. Depois das eleições, as prefeituras e o estado sempre dão uma enxugada na folha. O argumento é um velho e surrado chavão, uma desculpa esfarrapada: “A culpa é do TCE”. Porém, desta vez o TCE não foi responsabilizado. Talvez tenha cansado de levar a culpa”. Ano que vem tem eleição, e o ciclo do drama dos terceirizados recomeça.

. Alguns problemas não solucionados trazem desgaste para o governo; a situação dos terceirizados é uma deles.

. O problema contamina toda a sociedade que acompanha o sofrimento das pessoas pelas redes sociais e imprensa.

. Vale lembrar também que a Secretaria de Educação tem seguidamente transformado professores provisórios em definitivos.

. Trégua na Cidade do Povo por interferência de ex-presidiários evangélicos que pertenceram ao crime.

. Alguns deputados não se contentam com o que ganham na vida pública e criam empresas para prestar serviço a estados e as prefeituras em nome de laranjas.

. O Acre é uma terra de muro baixo.

. Um dia a casa cai.

. A Câmara Federal vota hoje a nova velha minirreforma eleitoral.

. Para os especialistas da Transparência Eleitoral, é nociva ao sistema democrático; boa para os maus políticos.

. Para se ter uma ideia da tal reforma, ela juntou no mesmo saco a Gleisi Hoffman, presidente do PT, e Eduardo Bolsonaro e velhos caciques da política.

. A Gleisi chegou a sugerir o fim da Justiça Eleitoral.

. Depois de toda festança vem as contas para pagar!

. A Casa Amarela está em recesso até o ano que vem; vai abrir só no carnaval, depois para as eleições.

