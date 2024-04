Marido de Anahí se pronuncia após acreana confessar ser trans na Record

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ivan Rodrighero, engenheiro e marido de Anahí Rodrighero, em entrevista à Contigo! se pronunciou em primeira mão sobre a esposa ter confessado ser mulher trans na Record. A acreana que trabalha no ramo da moda, durante um diálogo no confinamento, em A Grande Conquista 2 fez a revelação para os colegas de convivência. Os participantes, internautas e público do sofá foram pegos de surpresa com a declaração.

“Fiquei feliz da maneira que ela abordou com muita naturalidade. Surpreendendo os participantes com a coragem de expor algo pessoal e podendo sofrer julgamento”, disparou Ivan. O empresário do segmento financeiro, entregou que já esperava que a amada fosse abordar o assunto, dentro da competição milionária: “Com certeza! No momento certo eu sabia que esse tema iria surgir e acho muito importante que seja abordado para mostrar uma face que muita gente ainda não conhece”.

Anúncios

Ela venceu os desafios de sair de uma cidade pequena do interior do Acre para empreender, no ramo que ama, ter sucesso nisso e construir uma família. Se ela foi capaz disso, pode ter certeza que ela está preparada para qualquer desafio!”, pontuou o companheiro da jovem. Questionado sobre o preconceito, Rodrighero foi direto ao ponto: “No começo do relacionamento eu já esperava julgamento e sofremos até mesmo por parte da família”.

“O tempo foi fundamental para filtrar as pessoas que fazem parte de nossas vidas e hoje minha família ama demais a Anahí. Assim como a família dela tem um carinho por mim. Estamos há 9 anos juntos e vamos fazer 6 anos de um casamento abençoado”, disse. Sem rodeios, o investidor defendeu Anahí: “Ela é uma pessoa que sabe se posicionar e tem um gênio muito forte. Quando coloca um objetivo na cabeça, absolutamente nada faz ela desisti e tenho certeza que sua participação vai surpreender a todos”.

Revelação

A influenciadora digital, moradora da Casa Verde, estava no quarto com os competidores quando resolveu contar a particularidade: “A minha história tem toda uma representatividade por trás, sabe? Eu estou muito feliz! Porque sei que, no meio de cem pessoas, eu sou a única do Acre e a primeira mulher trans de um programa [na Record]. Não falei isso nem na minha casa, estou falando aqui. Agora, aqui sim e o Brasil [estão sabendo], mas a galera de fora já sabe e deixei conteúdo e tudo mais”.

“Só que, o que veio na minha cabeça? De falar em um momento em que eu me sentisse confortável, porque eu não falaria de uma forma banal. Só para dizer que sou trans. Não é isso! Porque sou muitas outras coisas, além disso. Como talvez eu não esteja aqui amanhã, já peguei o gancho e falei para vocês”, finalizou Anahí Rodrighero recebendo apoio dentro de A Grande Conquista.