Últimos dos moicanos na terra do amém e sim senhor 

A oposição vive os seus piores momentos nos parlamentos do estado e do município. A Câmara Municipal de Rio Branco só não virou um templo do amém e sim senhor ao prefeito Bocalom, graças a combatividade da vereadora Elzinha Mendonça (PSB), que não está na sua órbita de cooptação política. E, na Assembleia Legislativa, não fosse a incisiva atuação do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), com suas cobranças e críticas ao governo do Gladson Cameli, a casa seria um monastério de comportados monges budistas, jamais um lugar de debates políticos.

As duas situações podem ser confortáveis para o prefeito Bocalom e para o governador Gladson, mas não são boas para a gestão, e para a democracia, onde o contraditório é essencial, e por não ter outros parlamentares que apontem os erros dos dois governantes. A bajulação nunca foi uma boa conselheira para quem governa um município ou um estado. Elzinha Mendonça e Edvaldo Magalhães são os dois últimos dos moicanos que restaram na trincheira da crítica, da denúncia e da independência, na terra do amém e sim senhor. Ainda bem, poderia ser pior, bem pior, sem ambos.

PORTA ARROMBADA

Os assessores do governador Gladson, nesta questão das famílias acampadas em frente da ALEAC, na sua luta por um lugar para morar, deixaram fluir por semanas o desgaste do governo, para depois tentar resolver o impasse. Só não pode é ter privilégios, não pode se destinar terrenos apenas para alguns dos despejados. Ou todos, ou nada. Os assessores da área social atuaram como aqueles que colocam a tramela na porta depois de arrombada.

QUESTÃO PARA O MP

Não entro no mérito da legalidade, mas é estranho um restaurante de Sena Madureira gerir uma verba municipal da cultura de 205 mil reais, para atividades na capital. O MPE deveria entrar neste caso, até para dirimir sobre se é legal ou ilegal, e acabaria com este debate em torno do caso, que tomou conta das redes sociais e é assunto na Câmara Municipal de Rio Branco. Seria até bom para o prefeito Tião Bocalom, evitaria um desgaste.

NÃO ESTÁ QUEBRADO?

O MP pediu a proibição de repasses do governo estadual para a festa do Festival do Abacaxi, em Tarauacá. Se o governo Gladson alega que está quebrado, em fase de contenção de despesa, não tem como esbanjar recursos públicos com futilidades. O MP está certo. Isso deveria ter sido estendido aos municípios que promoveram gastança com apoio financeiro do governo do estado. Municípios pobres devem ter outras prioridades.

BANDIDAGEM CORRE SOLTA

O deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS) pediu mais ação da Secretaria de Segurança para conter a onda de roubos, furtos e assaltos, nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, onde a bandidagem corre solta. A situação está insustentável, principalmente, para os comerciantes e população, que perderam a paz. O Alto Acre está virando o paraíso da violência e da impunidade.

PROCESSO NÃO ANDA

Em Cruzeiro do Sul, enquanto não for oficializada a candidatura da médica Jéssica Sales (MDB) como candidata a prefeita, o processo eleitoral não anda e ficará no banho-maria na espera dessa decisão. E a oposição não tem outro nome com o potencial de votos da Jéssica.

NÃO TEM SANTO

Nas campanhas políticas os servidores terceirizados sempre foram usados como massa de manobra para eleger prefeitos, senadores, deputados e governador. Depois da eleição viram bagaço de laranja, que depois de chupada é jogada fora. É fácil, muito fácil mesmo, os que estão no poder jogar toda a culpa nos empresários do setor por atraso salarial e saírem de santo. Não tem santo nessa história. Estão todos no mesmo balaio.

NOME PREFERENCIAL

Pelo que dá para se deduzir em conversa com o presidente do MDB, Flaviano Melo, se depender dele o candidato a prefeito de Brasiléia do partido será o Nelson Moreira, marido da ex-prefeita Leila Galvão, já que ela tem entraves jurídicos para superar, para legalizar uma candidatura a prefeita. O assunto está em discussão no MDB.

O ALICATE VAI COMER

O prefeito Tião Bocalom determinou que o SAERB inicie o processo de corte no fornecimento de água dos moradores que estão com contas em atraso. A medida é legal, não se discute. Mas vai gerar uma tremenda confusão, pode anotar para conferir.

PEDRO LONGO

O deputado Pedro Longo é um bom exemplo de um parlamentar equilibrado, faz a defesa do governo quando se trata de um assunto legal, mas não se vê ele de babação com o poder.

NOME MAIS FORTE

O nome mais forte que a oposição tem hoje em Sena Madureira para disputar a prefeitura, é o do deputado federal Gerlen Diniz (PP). Os demais nomes da oposição não possuem musculatura política para enfrentar o candidato a ser apoiado pelo prefeito Mazinho. É mais do que evidente.

CUMPRE O PAPEL

Que o vereador Marcos Luz cumpre o seu papel como líder do prefeito Tião Bocalom, na Câmara Municipal de Rio Branco, isso nem se discute. Mas tem de cair na real que na política, quem dita o tom da prosa é a maioria. E, o prefeito Tião Bocalom, é minoria no PP. O martelo já está batido a favor do secretário Alysson Bestene (PP), como pré-candidato oficial na disputa da PMRB. O resto é discutir o que já foi decidido.

INFERNO ASTRAL DO CAPITÃO

A vida política do ex-presidente Bolsonaro virou um inferno astral. Não poderá disputar a presidência em 2026, por estar inelegível, e agora virou réu no Tribunal de Justiça do DF, por incitação ao crime de estupro. É só o começo das agruras que virão da justiça. Político sem mandato, nem o vento bate nas costas.

DEU TUDO ERRADO

O problema do Bolsonaro é que tudo que planejou deu errado. Esperava que com a mobilização da horda violenta que o apoiava, as Forças Armadas dariam um golpe militar e ele continuaria no poder. Jogou e perdeu. Ditadura militar, nunca mais!

TODOS CALADOS

Os líderes evangélicos que pregavam na campanha que se o Lula ganhasse transformaria o país num regime comunista, que fecharia as igrejas, que a bandeira brasileira seria vermelha, que o aborto seria liberado, e outras idiotices do gênero, estão todos calados e com cara de paisagem. Nada disso aconteceu e nem vai acontecer. Na verdade, foram propagadores de fake news em nome da fé.

PODEM ESQUECER

Com a Marina Silva no comando do ministério do Meio Ambiente, os que defendem a tese de devastar a Serra do Divisor para construir uma estrada de Cruzeiro do Sul para Pucallpa, podem esquecer a motosserra e tirar o cavalo da chuva para não pegar pneumonia.

EM QUE IMPACTOU?

Quando estava em construção, a ligação com o Oceano Pacífico, via Assis Brasil, era vendida como a salvação econômica para o Acre e principalmente para Rio Branco. A estrada foi construída. Qual foi o grande impacto que causou na economia acreana? Continuamos a ser um estado dependente do governo federal e suas migalhas.

ASSIM É NA DEMOCRACIA

Tivemos a Marcha para Jesus, e agora teremos a Parada Gay. Assim funciona a democracia, com cada um no seu quadrado e respeitando as opiniões.

ACORDA, CALEGÁRIO!

O deputado Fagner Calegário (PODEMOS) cobrou ontem dos secretários de estado a solução dos atrasos salariais dos terceirizados, pagando a empresa. Acorda, Calegário! Tem que cobrar de quem tem a chave do cofre, que não são os secretários.

FRASE MARCANTE

“Que me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental”. Poeta Vinicius de Moraes.