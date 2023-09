No Acre, rebanho bovino é cinco vezes maior que o número de habitantes

O Acre chegou a 2023 com um rebanho bovino de 4.635.381 cabeças, que sugere a existência de 5,28 animais por habitante, já que a população estimada pelo Censo 2022 é de 830.026 pessoas.

A pecuária bovina tem grande peso na economia acreana e forte presença na composição do PIB do Estado. Além disso, segundo o IBGE, Em 2022, o rebanho bovino lidera os demais plantéis. O segundo maior rebanho é o galináceo, com 2.572.384 cabeças e o suíno, com 157.390 cabeças.

O Estado de Mato Grosso manteve-se como o maior detentor de rebanho bovino no país, com 34,2 milhões de animais, ou 14,6% do total do país. O Pará, por sua vez, avançou uma posição e chegou a vice-liderança do ranking, com 24,7 milhões de cabeças (10,6% do rebanho nacional). Em terceiro lugar, vem Goiás, com 24,4 milhões de cabeças, ou 10,4% do rebanho nacional.

No Acre, ainda segundo o IBGE, o crescimento do rebanho ainda é resultado do processo de retenção de fêmeas para reprodução, incentivado pelos bons preços pagos pelo bezerro, e que chega ao fim com a desvalorização da carne bovina.