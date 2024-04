Saiba por que Murilo Couto deixou o The Noite do SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Murilo Couto deixou o elenco do The Noite com Danilo Gentili no SBT. Sua despedida foi exibida na madrugada desta sexta-feira (26/4). A decisão do humorista de sair está relacionada à prioridade que ele deseja dar às suas atividades no meio digital e ao stand-up. As informações são do Na Telinha.

Segundo o site, Murilo Couto pediu para sair da atração ainda no final do ano passado, para se dedicar aos shows e seu canal no YouTube. O humorista não estava conseguindo administrar as gravações do programa e a página, que soma mais de 2 milhões de inscritos.

O acordo da saída do humorista teria sido feito diretamente com Danilo Gentili, até então seu colega de trabalho e amigo de longa data.

Murilo Couto integrava o The Noite desde sua primeira temporada no SBT em 2014, mas migrou de canal junto com o apresentador quando a trupe toda comandava o Agora é Tarde, na Band.

Ao veículo, o SBT informou que a saída foi em comum acordo e que não haverá substituto para Murilo Couto.