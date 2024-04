PRF intercepta veículos carregados de mercadoria ilegal em Senador Guiomard

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.280 desodorantes, de procedência estrangeira, sem o desembaraço aduaneiro, na cidade de Senador Guiomard/AC, na tarde desta quinta-feira (25).

Após o acionamento da Central de Comando e Controle, uma equipe da PRF interceptou dois veículos de passeio que estavam com os produtos. Os condutores de ambos veículos, informaram que a carga teve origem em Puerto Evo, na Bolívia, e entrou no Brasil pelo município de Plácido de Castro/AC, com o destino final sendo Rio Branco/AC.

O crime de Descaminho é o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, e está previsto no art. 334 do Código Penal, por representar uma concorrência desleal com os comerciantes que estão regularmente instalados no país.

Tanto os veículos como a mercadoria apreendida foram encaminhadas à Receita Federal na capital Acreana.

Foto: Assessoria