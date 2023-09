Disponível apenas na Capital, 5G é 7,35% dos acessos no Acre

Segundo os últimos dados da plataforma Conect5G, do Conexis, sindicato nacional das empresas de telefonia, o Brasil alcançou em março de 2023 a marca de 8,2 milhões de acessos 5G, um crescimento de 11,6% na comparação com o mês anterior. A tecnologia já representa 3,26% de todos os acessos, incluindo 4G, 3G e 2G.

Em Rio Branco, única cidade do Acre com a tecnologia, 7,35% dos acessos são via 5G. As capitais foram as primeiras cidades brasileiras a receberem a nova tecnologia. E como está a participação do 5G nessas localidades? Hoje o 5G já representa 7,87% de todos os acessos nessas cidades e o destaque vai para Florianópolis (SC) que é a cidade onde a nova tecnologia já ocupa mais “espaço”. Em Florianópolis, 11,95% de todos os acessos móveis são 5G.

A Anatel já liberou a ativação do 5G (3,5 GHz) em 964 cidades municípios, mas a decisão de começar a oferecer o 5G nesses locais depende de decisão comercial das empresas e também de condições técnicas oferecidas pelos municípios, como leis de antenas atualizadas que permitam a instalação das infraestruturas necessárias para o 5G.

As obrigações do edital do 5G preveem o atendimento da maioria dos municípios brasileiros entre 2024 e 2026.