Segunda noite de rodeio da ExpoSena tem disputa acirrada pelo título

A disputada montaria em touros da ExpoSena continua mais acirrada após a segunda noite da competição.

Nesta quinta-feira, 21, mais 27 peões entraram na arena montada na feira agropecuária de Sena Madureira para tentar permanecer por oito segundos em cima dos touros e continuar na disputa pela moto zero quilômetro, que é o prêmio para o grande campeão.

A competição mais uma vez atraiu a presença de um grande público que lotou a arena para ouvir as narrações de Carlinhos Rondônia e Big Boy, os locutores oficiais da festa e se deliciar com a disputa entre peões e os animais. A abertura, com a entrada dos peões na arena e o espetáculo de queima de fogos de artifício, foi mais uma vez um show à parte.

Aliás, o que muita gente não sabe, é que as notas dadas por cada montaria não dependem apenas do talento do peão. O rodeio é um esporte onde o resultado final depende também do desempenho do animal. Dois juízes são responsáveis pelas notas. Um deles, avalia o peão e o outro, o animal. Ou seja, a nota final é metade consequência do talento do peão e a outra metade do touro, o que significa que quanto maior a dificuldade imposta pelo animal, maior será a nota.

Como acontece todas as noites, o público não decepcionou e lotou as arquibancadas para acompanhar a disputa entre homens e animais, confirmando a paixão do acreano pelo rodeio.

Ao todo, quase trinta peões entraram na Arena. São competidores de diversos municípios acreanos, além de peões de Rondônia e Amazonas. Entre os que conseguiram se classificar para a próxima fase, está Francisco Paulino, peão de Feijó, que foi o grande campeão do rodeio da Expoacre deste ano e acabou levando um carro como prêmio.

A terceira noite de rodeio continua nesta sexta-feira, 22, com mais disputas por vaga na grande final. As montarias estão previstas para começar às 21h30 e mais uma vez, a arena de rodeios deve ficar lotada.