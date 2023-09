Mostra de teatro de alunos do Sesc Rio Branco acontece até neste sábado (23)

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades do ex-prefeito de Jordão, Elson Farias, na administração pública. Como exemplo, está o excesso de gastos na gestão municipal. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico dessa quinta-feira, 21. De acordo com a promotoria, existe uma Notícia de fato no intuito de apurar responsabilidade do gestor da prefeitura municipal de Jordão, em razão das despesas totais de pessoal que ultrapassaram o limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, no 3º quadrimestre de 2019, conforme Acórdão n. 12.012/2020/plenário do TCE/AC. O promotor de justiça Júlio César de Medeiros destacou que os gastos estão acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no 2º quadrimestre de 2018. Em razão disso, o órgão controlador...