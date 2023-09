Cruzeiro do Sul já teve 279 acidentes e 12 mortes no trânsito em 2023

Cruzeiro do Sul, município do Acre situado no Vale dó Juruá, tem enfrentado um crescente problema relacionado a acidentes de trânsito. Com uma frota de aproximadamente 40 mil veículos, a cidade registrou, de janeiro a agosto de 2023, um total de 279 acidentes, dos quais 238 envolveram vítimas e 12 acabaram em mortes, conforme apontam dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Na cidade, os dados apontam que cerca de 98% desses acidentes têm como causa principal a imprudência.

No ano de 2022, Cruzeiro do Sul fechou o período com 442 acidentes de trânsito, dos quais 353 envolveram vítimas e 10 resultaram em mortes.

Para tentar conter essa preocupante estatística, medidas têm sido implementadas na cidade. Novos semáforos foram instalados em pontos estratégicos, faixas de pedestres foram revitalizadas e placas de sinalização de trânsito foram colocadas para proporcionar mais segurança aos condutores e pedestres.

Além disso, órgãos locais realizam palestras e ações educativas para conscientizar condutores e também os futuros condutores sobre a importância de respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e adotar práticas seguras ao volante.

Isaias Queiroz, diretor da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (1ª Ciretran), destacou a relevância dessas iniciativas educativas como um passo importante na direção da redução de acidentes e preservação de vidas nas vias de Cruzeiro do Sul.

Com informações do Juruá24horas