N.Lima cobra governo por índice de violência e chama secretário para esclarecimentos

Durante a explicação pessoal na sessão desta quarta-feira, 20, na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador N. Lima (PP) cobrou publicamente o governador Gladson Cameli para dar uma resposta ao crime organizado, baixando os altos índices de violência.

De acordo com o militar, dados do Ministério Público do Estado do Acre apontam que 44,7% dos assassinatos estão relacionados ao crime organizado no Acre. “Os números mostram que 150 mortes ocorreu devido à disputa interna”, mencionou.

No decorrer do discurso, Lima revelou que a gestão do governo precisa dar uma resposta ao crime. “Nos últimos anos os índices aumentaram, que o governador dê uma resposta à sociedade”, cobrou.

Além disso, o parlamentar também pediu a presença do secretário de segurança do Acre, coronel José Américo Gaia, para dar explicações sobre a segurança do Estado.