Leitos de UTI em hospital serão ampliados e quartel dos Bombeiros reformados no Juruá

O governo do Estado vai reformar o quartel do Corpo de Bombeiros e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, ampliada a quantidade de leitos do setor. A licitação da secretaria de Obras (Seop) para os bombeiros foi realizada nessa semana e o certame da reforma da UTI, também. O investimento nas duas obras será de R$ 2,8 milhões.

Para a reforma da UTI do Hospital do Juruá, o valor empregado será de R$1,1 milhão. Segundo Valdecir Simão, gestor da Seop em Cruzeiro do Sul, o serviço vai possibilitar o aumento no número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva, de 8 para 10.

A reforma no 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal – BEPCIF, incluirá piso, teto, pintura e revitalização das partes elétrica e hidráulica do quartel.

De acordo com o gestor da Seop no município, Valdecir Simão, as obras são um compromisso do governo para gerar renda e garantir maior comodidade aos cidadãos que usufruem dos serviços e espaços públicos.

“Os processos licitatórios demonstram que o governo está preocupado em assegurar à população serviços de qualidade. Por meio das obras também há o fomento da economia local, gerando postos de trabalho, uma vez que as empresas contratam mão de obra da cidade”, pontua.