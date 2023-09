Suspeito de assaltar farmácia na Estação Experimental e foragida são presos pela Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, bem como a dois mandados de prisão, ambos no bairro Palheiral, na capital do Estado, na manhã deste sábado (16).

A ação é decorrente de investigação em face do nacional P. F. dos S. B., pela suspeita da prática de assalto a uma farmácia no bairro Estação Experimental.

De acordo com a apuração, dois agentes teriam se dirigido até uma farmácia e, de posse de arma de fogo modelo escopeta, renderam os funcionários e subtraíram vultosa quantia de dinheiro em espécie.

Instaurado o procedimento apuratório, a equipe de investigação logrou êxito na identificação dos suspeitos, ocasião em que a Autoridade Policial procedeu à representação criminal perante o Poder Judiciário, sendo as medidas pleiteadas deferidas de plano.

Um dos suspeitos, o nacional G. S. da C., foi preso no dia 04 do mês corrente.

Hoje, as equipes lograram êxito na localização do outro autor, o nacional P. F. S. B., o qual teria sido o responsável por prestar cobertura para a execução do intento criminoso e garantir a fuga do local do crime.

Na mesma ação, também foi cumprido um mandado de prisão em desfavor da esposa do suspeito P. F. dos S. B., a qual se encontrava evadida do sistema de justiça desde novembro de 2020.

A mulher também foi autuada em flagrante pela prática do crime de receptação, tendo em vista que portava aparelho celular decorrente da prática de outro roubo, praticado no mês de maio deste ano.

Fora de circulação, os nacionais serão submetidos à audiência de custódia e caso mantidas as prisões, encaminhados ao presídio Francisco de Oliveira Conde.