Acre já recebeu cerca de R$ 53 milhões do Fundo Amazônia para manter floresta em pé

O Fundo Amazônia já disponibilizou cerca de R$ 53 milhões — até 2019 — para apoiar diretamente o governo do Acre a melhorar a capacidade de reduzir a derrubada de florestas no estado. Os dados foram divulgados pela reportagem da Folha de São Paulo nesta sexta-feira, 15.

Segundo a reportagem, três projetos foram beneficiados com os recursos, sendo que o primeiro trata de um projeto extrativista de produção de polpas de frutas, em uma comunidade do povo Ashaninka, na TI Kampa, do Rio Amônia.

Além disso, o Fundo Amazônia enviou R$ 6,6 milhões entre 2015 e 2018, para a Associação do Povo Indígena desenvolver a produção, especialmente de frutas típicas. O segundo projeto do fundo destinou R$ 6,4 milhões entre 2015 a 2017, para uma área que envolve a tríplice divisa entre o Acre, Amazonas e Rondônia, a AMACRO, conhecida pelos conflitos agrários intensos.

A matéria revela também que o programa enviou recursos para estruturar unidades de processamento de frutas, secagem e extração de óleo e desenvolver atividades sustentáveis na produção de cupuaçu, pupunha e açaí.

Recentemente, o governo anunciou o investimento de R$ 600 milhões em recursos do Fundo Amazônia. Os valores foram disponibilizados para apoiar municípios brasileiros no controle do desmatamento e de incêndios florestais.

No estado do Acre, as cidades que receberão recursos do Fundo da Amazônia são Feijó, que lidera os índices de desmatamento no estado, Sena Madureira, Rio Branco e Tarauacá.