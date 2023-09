Gladson não vai a desfile no Juruá e é representado pela vice Mailza

Fotos Marcos Santos e Aldemir Maciel

Ao contrário do que havia confirmado, o governador Gladson Cameli não participou do desfile de 7 de setembro nessa quinta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul. Em seu lugar, a vice-governadora Mailza Assis representou o governo do Estado no Desfile da Independência.

Ao lado do comandante em exercício do 61º Bis, coronel Vinicius Ramirez Cordeiro, a vice passou em revista às tropas. Em seguida, alunos escolas das municipais e estaduais, além de corporações militares de Cruzeiro do Sul, desfilaram no Centro da cidade.

“Esta é uma data importante em que celebramos a autonomia social, econômica e política da nossa nação e o Acre sente-se orgulhoso do Dia da Pátria, porque lutou para ser brasileiro. Pra mim é uma honra representar o governador Gladson Cameli nesse evento cívico em Cruzeiro do Sul. Nossa população precisa comemorar todos os anos a nossa Independência”, complementou a vice.

Muita gente foi assistir ao desfile e a presença de famílias e crianças foi marcante.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, exaltou a importância do resgate do civismo. “Temos incentivado a participação da nossa população para que cada um tome consciência do seu papel na sociedade. É um momento de construirmos um país sem tanta polarização política. E essa data histórica é o momento de comemorarmos a conquista da nossa democracia”, frisou Zequinha.

“O exército representa os militares, mas a festa é de todos os brasileiros, independente de cor da pele, religião e preferências políticas”, concluiu o coronel do exército, Vinicius Ramirez.