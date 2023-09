Ministério Público do Acre irá apurar morte de bebê em Porto Walter

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, instaurou uma Notícia de Fato para apurar o caso envolvendo a morte de uma bebê recém-nascida no município de Porto Walter, interior do Acre.

A filha da dona de casa Ana Caroline Nogueira da Silva, 26 anos, nasceu e morreu na segunda-feira, 4, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vicente Varela, que funciona improvisadamente como Hospital em Porto Walter.

A gravidez de Ana Caroline era de risco e mesmo assim, durante o pré-natal, ela não foi encaminhada para Cruzeiro do Sul, já que no município não são feitos partos cesáreos. Com dores e perdendo líquido, ela ficou 3 dias no local e mesmo assim, a aeronave do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) não foi solicitada pelo médico. Depois de um parto normal com complicações, a criança morreu.

O procedimento do Ministério Público foi instaurado pelo promotor de Justiça Substituto André Pinho e visa apurar possíveis falhas no atendimento à parturiente. O MPAC oficiou o Hospital da Família para apresentar, no prazo de 10 dias, as informações sobre as medidas adotadas diante do quadro de saúde da gestante.