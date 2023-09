Gladson irá assistir ao desfile de 7 de setembro em Cruzeiro do Sul

Além da capital, Rio Branco, o governador Gladson Cameli também vai assistir ao Desfile de Setembro, nesta quinta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul, que será realizado às 17 horas na Praça Orleir Cameli.

Vão desfilar alunos de escolas de Cruzeiro do Sul, militares e representantes de instituições sociais. No ano passado, ele também esteve no evento cívico do município.

Após o desfile, o governador entregará um veículo ao vencedor do Rodeio da ExpoAcre Juruá 2023. O carro, de acordo com a assessoria de comunicação, foi comprado com recursos próprios de Cameli, que também deu um veículo para o campeão do Rodeio da Expoacre em Rio Branco.

Não está confirmado se ele apresentará os números do resultado financeiro da Feira. Não estavam incluídos ainda no relatório, os dados da rede hoteleira e de locação de veículos e os números estão sendo inseridos para a apresentação oficial.

R$ 45 mil de estacionamento vai beneficiar 3 instituições

A Associação Comercial do Alto Juruá vai entregar no evento do Desfile da Independência, a três entidades filantrópicas, os R$ 45 mil apurados com a cobrança de estacionamento da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul.

Serão entregues os cheques, de R$ 15 mil cada, para a Guarda Mirim da Polícia Militar, para a entidade beneficente da Loja Maçônica Juruá Força e Trabalho e para o Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel – Ceanom.