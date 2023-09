Enquete seleciona tema das campanhas de trânsito em 2024; saiba como participar

Os brasileiros poderão decidir pela primeira vez a mensagem a ser adotada pelas autoridades de trânsito e entidades parceiras em todo o país para conscientizar a população em prol da segurança viária. O Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) do Ministério dos Transportes, lançou uma enquete para a população escolher o mote da campanha nacional de trânsito de 2024. A frase escolhida estará em todo o material educativo e de divulgação oficial a ser veiculado pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Para registrar voto, basta acessar a página da Semana Nacional de Trânsito e escolher, dentre as três opções disponíveis, a frase que melhor expressa o que a você quer que esteja na campanha do próximo ano: “A vida pede calma no trânsito”; “No trânsito, gentileza faz a diferença”; e “Paz no trânsito começa por você”. O voto pode ser registrado até dia 6 de setembro.

De acordo com o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, a participação social é fundamental para contribuir com a diminiução dos números de mortes e lesões nas ruas no país, ajudando na reflexão sobre as atitudes atrás do volante e na criação de um ambiente mais seguro, inclusivo e democrático no trânsito. “Inserir a sociedade em todo o processo da campanha mostra que estamos empenhados em ouvir e resolver as necessidades de todos. Trabalhamos para garantir segurança e promover a vida”, destacou.

A mensagem escolhida pelo voto popular será encaminhada ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão responsável por editar a resolução que trata sobre o tema a ser usado nas campanhas educativas do próximo ano.

Acesse https://www.gov.br/ transportes/pt-br/semana- nacional-de-transito/ e saiba mais.