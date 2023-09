Expoacre Juruá: corrida, motocross e show de Léo Magalhães

Neste domingo, 3, a Cavalgada da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como percurso a rotatória do Bairro da Cohab até o Estádio Arena do Juruá, onde o evento é realizado. A concentração terá às 9 horas e os oito quilômetros de trajeto poderão ser feitos em cavalos, quadriciclos, motos ou caminhonetes. Quem estiver dirigindo não poderá beber.

Os animais deverão ter Guia de Trânsito Animal – GTA e regularizada e será proibido pessoas nas carrocerias das caminhonetes. Já os carros adaptados com som automotivo serão liberados.

Show de Léo Magalhães

O último dia da Expoacre Juruá tem programação extensa, começando pela corrida pedestre as 7 da manhã, com Cavalgada a partir das 9, e encerrando com show de Léo Magalhães. O Parque só fecha às 3 horas da manhã de segunda-feira, 4.

A programação inclui a 4° corrida da Expoacre Juruá, com largada as 7 horas da arena Juruá. As 9:00h, começa a concentração da cavalgada 2023. As 15 horas terá início a corrida de motocross na Expoacre ao lado da Arena Juruá.

O show de encerramento da Expoacre Juruá, com Léo Magalhães, está às 22 horas. As 3 horas da manhã de segunda-feira, 4, serão encerradas as atividades da Expoacre Juruá 2023.