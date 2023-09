Espaço da Indústria tem 63 empreendimentos na Expoacre Juruá

O Espaço Indústria, inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, 31, na Expoacre Juruá 2023, conta com 63 empreendimentos nas áreas de alimentação, móveis, malharia, confecção, construção civil, e cooperativas.

” O número de Indústrias aqui este ano é 40% maior do que os expositores do ano passado”, comemorou o titular da secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, Assurbanípal Mesquita.

Nos standes, há a Indústria naval, com a construção de barcos, canoas, lanchas e batelões, há café, refrigerantes, água mineral e a famosa farinha de mandioca em suas várias formas de uso.

A inauguração do Espaço Indústria contou com a presença da vice governadora Mailza Gomes, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Gonzaga, deputados Pedro Longo e Edvaldo Magalhães, vice-presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino Bento, presidente da Federação da Agricultura, Assuero Veronez, coordenador do Sesi e Senai, César Doto, diretor do Sesi e Senai e presidente da Federacre, Rubeni Guerra.

Em sua fala na inauguração do Espaço Indústria, o presidente da Federação das Indústrias- Fieac, José Adriano, disse que o governo do Estado deve ter uma data e espaço fixos para os empresários terem mais segurança e confiança para investir na participação da Feira.

“Previsibilidade é a palavra para o sucesso. Do contrário tudo será sempre efetuado no afogadilho e a Expoacre sempre será um grande Arraial com tudo feito no improviso”, ressaltou.

A vice governadora Mailza Gomes, disse que o Acre precisa da força da indústria. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, destacou a importância da indústria para a geração de emprego e renda em Cruzeiro do Sul.

“É muito importante a participação da FIEAC em Cruzeiro do Sul para o desenvolvimento do município”, frisou ele.

Farofa com gengibre

Uma Central com 4 cooperativas de Cruzeiro do Sul, Porto Valter e Marechal Thaumaturgo, apresenta no Espaço Indústria, temperos, biscoito e beiju. E o item que mais procurado por quem vai ao local, é a farofa com pimenta, pimentas aromáticas e a mais consumida é a farofa com gengibre, que fez sucesso na Expoacre de Rio Branco e agora na Feira do Juruá.

A Cooperfarinha, de Cruzeiro do Sul, que foi um sucesso na Expoacre de Rio Branco, quer repetir em Cruzeiro do Sul, as vendas e contatos feitos para negócios futuros.

“Levamos para Rio Branco 1.200 quilos de farinha de coco, branca e amarela, 36 pacotes de biscoitos de goma, 101 pacotes de beiju de goma, 16 quilos de farinha milito e 23 quilos de farinha de tapioca, foi tudo vendido, se tivéssemos levado mais, acredito que teria saído tudo. Além disso, fizemos muitos contatos, muita gente nos procurou com interesse de revender os nossos produtos em Rio Branco e em outros municípios, o que será ótimo, só por isso já valeu a pena nossa participação. A Expoacre é uma excelente vitrine e nós saímos da edição muito satisfeitos. Esperamos repetir essas vendas e contatos aqui”, disse o presidente da Cooperfarinha, de Cruzeiro do Sul, Sebastião José do Nascimento.

Entretenimento

Além de negócios, o espaço Indústria conta com entretenimento. Na área do Sesi, há uma roleta com prêmios e óculos de realidade virtual.