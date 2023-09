Arena da Expoacre Juruá fica lotada na primeira noite de rodeio, em Cruzeiro do Sul

Utilizando os dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE, o programa PET Economia da Universidade Federaldo Acre observa que no que se refere a cor de pele, o Brasil registrou no segundo trimestre deste ano a maior taxa de desocupação entre os indígenas (11,11%), enquanto no primeiro trimestre a taxa foi maior entre pessoas de cor de pele preta (11,31%). As demais taxas apresentaram a seguinte ordem: preta (10,03%), parda (9,29%), branca (6,25%) e amarela (5,71%). Diferentemente do resto do país, o Estado do Acre teve a maior taxa entre os autodeclarados pardos, 9,79% (no primeiro trimestre, a taxa havia sido maior entre indígenas 12,76%), seguida por pretos (9,53%), brancos (7,71%), indígenas (3,14%) e amarelos (2,21%). No que diz respeito à capital acreana,...