Zequinha volta a aparecer em público e diz que fará nova cirurgia

Na Expoacre Juruá, a tradicional Festa do Peão será uma das principais atrações. Com grande expectativa de público, a abertura do rodeio será nesta quinta-feira, 31, com espetáculos pirotécnicos e provas com animais. As provas de rodeio em touros contarão com a participação de 52 peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Ipixuna (AM) e alguns municípios de Rondônia. Também haverá a prova de três tambores na sexta-feira, 1º, em parceria com a equipe da modalidade na região do Juruá, e laço em dupla no sábado, 2, também uma parceria, com a Associação do Clube de Laço. As apresentações de rodeio se estendem pela sexta-feira, 1º, seguidas pela semifinal e a final no sábado, 2. Segundo o coordenador do Rodeio da Expoacre Juruá, Marcos...