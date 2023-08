Gladson acompanha os preparativos finais para a Expoacre Juruá

Na tarde desta terça-feira, 29, o governador Gladson Cameli esteve no estacionamento do Estádio Arena do Juruá e acompanhou de perto os preparativos finais para a Expoacre Juruá 2023 em Cruzeiro do Sul. São esperadas 60 mil para o evento que será realizado desta quarta-feira, 30, até domingo, 3.

“Agradeço a Deus e a todos os colaboradores que estão trabalhando com esmero para que esse evento seja um sucesso para a nossa região. A Expoacre é grande e já se tornou parte da história do nosso estado e com isso, temos o compromisso de evoluir cada vez mais, proporcionando o melhor para todos. Venham conhecer e participar com a sua família, desfrutando do melhor da Expoacre Juruá”, convidou Cameli.

Durante a visita, o governador percorreu os diversos espaços, os estandes, áreas de lazer e entretenimento, e os espaços destinados a shows e apresentações culturais.

“Fico contente em observar Cruzeiro do Sul em movimento, com muitas pessoas e estabelecimentos cheios, gerando renda e felicidade para todos os lados. Este é um dos objetivos do nosso governo e uma das principais motivações do nosso trabalho”, destacou o governador que abrirá a Expoacre nesta quarta-feira, 30, às 20 horas.

Além dos 4 shows nacionais, cavalgada e rodeio, a programação da Expoacre Juruá inclui luta de UFC, motocross, apresentação de fanfarra, corrida pedestre e outras atividades.

A banda Barões da Pisadinha, se apresentará na primeira noite, 30. O cantor gospel Davi Sacer, dia 31, já dia 1°, será a vez de Aldair Play Boy e cantor Leo Magalhães, fecha o evento em 3 de setembro, domingo.

A cada noite as atividades terão início às 18 horas, com término às 3 da manhã.