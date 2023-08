Presidente da Câmara de Rodrigues Alves dá empurrão em prefeito por não falar em evento

Na noite de sábado, 26, durante um evento público do Dia dos Pais, na Praça Antônio Guilherme, em Rodrigues Alves, o presidente da Câmara Municipal, Thiago Matos, deu um empurrão no prefeito Jailson Amorim. Ambos são do PROS.

Pelo Dia dos Pais, Jailson Amorim sorteava 15 novilhos. Quando Thiago Matos, que já declarou ser candidato a prefeito, pediu para falar no evento, Jailson não permitiu e levou um empurrão.

O presidente diz que empurrou o prefeito após se sentir humilhado, excluído e da mãe dele ter sido destratada pela primeira-dama do município durante o evento.

“Eles não me convidam nem me deixam falar nos eventos. Nesta noite minha mãe, a ex-vereadora Antônia Matos teve seis mandatos de vereadora de Rodrigues Alves e foi destratada pela primeira dama Samia Cristina, que disse que eu nem deveria estar ali. Eu empurrei e ele não revidou. O prefeito Jailson tem inveja porque meu nome está tendo muita aceitação para a eleição do ano que vem”, contou ele, que deverá sair do Pros. “O Pros não existe mais e eu ainda não sei para onde irei”, destacou.

Na Praça havia mais de duas mil pessoas. No palco estavam o prefeito Jailson Amorim, o vice, Pastor Nilson, o presidente da Câmara, Thiago Matos e os vereadores, Rena, Neto do Jamilson, Paula Paixão e Jacinto.

O estranhamento entre os chefes do Executivo e do Legislativo de Rodrigues Alves teria começado quando Thiago demitiu a cunhada do prefeito, que trabalhava na Câmara Municipal. Também demitiu um filho do vice-prefeito. Thiago também já declarou que é candidato a prefeito do município e Jailson cogita voltar ao cargo.

Como ele era vice-prefeito, e assumiu depois da morte de Sebastião Correia, e foi eleito em seguida, há dúvidas quanto à situação jurídica da possibilidade de reeleição de Jailson.

O prefeito Jailson Amorim nem a assessoria responderam ao ac24horas para falar sobre o assunto.