Na Câmara, deputado Roberto Duarte critica proposta de retorno do Imposto Sindical

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos)usou a tribuna do Congresso Nacional para criticar a proposta do Governo Federal de reintroduzir o Imposto Sindical no país. O parlamentar classificou a ideia como um absurdo e defendeu a manutenção da extinção do imposto, ocorrida em 2017 durante o governo de Michel Temer.

O parlamentar explicou que o antigo Imposto Sindical consistia em descontar, anualmente, um dia de trabalho de todos os assalariados para financiar as atividades dos sindicatos e federações. Segundo ele, a nova proposta do governo prevê uma nova cobrança que aumentará significativamente o custo para os trabalhadores.

O parlametar ambém criticou a justificativa do Ministro do Trabalho Luís Marinho, que defende a volta do imposto como forma de fortalecer os sindicatos e garantir a democracia.

“Na teoria tudo é muito lógico, mas a realidade é que a maioria dos trabalhadores não é sindicalizada e a maioria dos sindicalizados não vai às assembleias, são meras palavras para dar ares de democracia a esse sacrifício. O trabalhador pode votar contra, mas, perdendo, deverá pagar”, afirmou o parlamentar.

Por fim, Roberto lembrou ainda que a extinção do antigo imposto causou grandes perdas financeiras aos sindicatos. Antes, a arrecadação era compulsória e chegava a R$ 3,6 bilhões por ano. Após se tornar voluntária, esse valor despencou para R$ 68 milhões. “Isso explica a busca do restabelecimento do imposto. Este Congresso precisa dizer não ao sistema cartorial e monopolista dos sindicatos brasileiro. O salário do trabalhador precisa ser protegido”, encerrou.