Expoacre Juruá: 50 Policiais Militares atuarão a cada noite

O esquema de segurança das Polícias Militar e Civil de Cruzeiro do Sul, para a Expoacre Juruá 2023, está pronto. 50 PMs vão atuar a cada noite, no local da Feira e no trânsito do evento e na Delegacia, o efetivo de Policiais Civis, estará reforçado.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério, a Pm estará atenta para evitar brigas e outros problemas na Feira. Também atuará na organização e fiscalização do trânsito no percurso até o estacionamento do Estádio Arena do Juruá, bem como nos acessos do local.

Segundo o comandante, não há necessidade de reforço no efetivo do 6° Batalhão para o período da Expoacre Juruá, que será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro, em Cruzeiro do Sul.

” O esquema da Polícia Militar na Expoacre Juruá não interfere no policiamento normal de Cruzeiro do Sul”, afirma ele.

Polícia Civil vai reforçar efetivo na Delegacia

A Polícia Civil não vai atuar dentro do espaço da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul, mas o efetivo na Delegacia Geral, segundo o Delegado Vinicius Almeida, estará reforçado no período.

“Iremos reforçar o plantão na Delegacia e não acredito que iremos ter unidade no local do evento

porque não temos efetivo pra isso”, citou o delegado

É para a Delegacia Geral, na região central de Cruzeiro do Sul, que serão levadas as pessoas presas pelas forças de segurança na Expoacre Juruá e outros locais do município.