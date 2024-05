Artistas internacionais pedem ajuda para o Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Artistas internacionais começaram a pedir, nesta segunda-feira (6), ajuda financeira para o Rio Grande do Sul após o estado ser atingido pelas fortes chuvas que vitimaram ao menos 83 pessoas e deixou milhares de desabrigados.

Estão entre esses artistas: a cantora Beyoncé, 42, o ator Vincent Martella, 31, e até a banda de rock and roll Guns N’ Roses.

Anúncios

O Rio Grande do Sul teve 70% do território atingido pelos temporais, segundo balanço oficial desta segunda. A situação levou empresas a paralisarem o funcionamento neste início de semana.

Mais cedo, um boato de que a americana Madonna, 65, teria doado R$ 10 milhões para o Rio Grande do Sul começou a circular nas redes sociais. No entanto, a informação não foi confirmada pelo governo do estado à CNN.

Caso fosse verdade, o valor seria equivalente a mais da metade do cachê recebido por ela para fazer o maior show de sua carreira, que ocorreu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4).

Beygood

A organização social de Beyoncé fez uma publicação oficial nas redes sociais para pedir ajuda e afirmar que “mais de 100 mil brasileiros foram afetados pelas devastadoras enchentes no sul do Brasil”.

A instituição disponibilizou uma chave PIX e uma conta do PayPal (doacoespaypal@cufa.org.br) para receber doações que serão destinas à recuperação das vítimas.

“Você pode se juntar ao Beygood e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e transformadoras de vida com qualquer valor que seu coração e situação atual permitirem”.

Vincent Martella

Já o ator Vincent Martella, conhecido por seu trabalho na série “Todo Mundo Odeia o Chris”, compartilhou nas redes sociais uma publicação do humorista gaúcho Eduardo Gustavo Christ, conhecido pelo personagem Badin O Colono.

“Por favor, ajudem essas vítimas das enchentes no Brasil”, escreveu.

Guns N’ Roses

Anúncios

O grupo de rock and roll comandado pelo cantor Axl Rose, 62, listou alguns números da tragédia e sugeriu que doações sejam feitas para a Light Alliance Emergency Fund, em parceria com a Brazil Foundation.

“Todos os rendimentos serão destinados às pessoas afetadas”, afirmou. No entanto, o perfil oficial da banda no Instagram não disse exatamente como as doações podem ser feitas para as instituições elencadas.