Ministro da Justiça garante a Gladson PRF em Cruzeiro do Sul e diz que Amazônia é prioridade

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu nesta terça-feira, 22, em Brasília, ao governador Gladson Cameli, a instalação de um posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF, em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre.

A pedido do governador Gladson Cameli, o Ministerio deverá apoiar financeiramente a atuação de equipes do Grupo Especial de Operações de Fronteira – Gefron, criado pelo governo para combater os crimes transfronteiriços. Cameli também reforçou pedido de doação de um helicóptero que pertencia à Polícia Rodoviária Federal, “para reforçar o combate aos crimes ambientais e apoiar o transporte de pessoas que precisam de atendimento de urgência em locais de difícil acesso”, citou Cameli, destacando o reconhecimento à atuação do governo federal junto ao governo acreano.

No encontro com Gladson, o ministro Dino ressaltou a importância da Amazônia, que tem prioridade, junto ao governo federal. “A Amazônia é prioridade e conte com o nosso apoio”, afirmou Flávio Dino, explicando que isso inclui desde operações conjuntas específicas à equipamentos, como helicóptero. Além de verificar a possibilidade de doar o helicóptero já existente, ele afirmou que doará um helicóptero novo ao Estado – ação que explicou pretender fazer com os demais estados.

Dino incumbiu inclusive ao secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, para providenciar o atendimento às reivindicações do governo do Acre. O secretário reforçou a importância do apoio ao Acre, lembrando inclusive a recente ida do ministro da Justiça ao município de Brasileia, com anúncio de recursos e entrega de equipamentos. Conforme ele, trata-se de “fortalecer laços federativos fundamentais numa matéria sensível como a segurança pública”.

Na audiência, o governador agradeceu ao ministro o firme apoio que tem dado ao Acre, inclusive na recente crise de rebelião no presídio de Rio Branco e na manutenção de integrantes da Força Nacional no Acre, com o policiamento ostensivo e preventivo na região de fronteira.

Números

O governador Gladson Cameli apresentou ao ministro Flávio Dino, um balanço dos resultados das ações de segurança no Acre, como queda de 25% nos crimes de latrocínio, redução em cerca de 40% nos roubos de veículos e recuperação de mais de 70% daqueles roubados, resultados registrados com o apoio da Força Nacional nas fronteiras e o videomonitoramento.