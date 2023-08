Gladson lamenta morte de ex-governador Donelles, presidente de honra do PP

A morte nesta quarta-feira (23), aos 88 anos, Francisco Osvaldo Neves Dornelles, parente dos ex-presidentes Tancredo Neves e Getúlio Vargas, o político acumulou cargos de destaque em sua longa carreira: foi ministro da Fazenda e de mais duas pastas, senador da República, deputado federal e governador do Rio, foi lamentada pelo governador Gladson Cameli, do Progressistas.

A informação do óbito foi confirmada pelo Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul, onde Dornelles estava internado desde o final de maio. Gladson diz que recebeu a notícia com pesar. “Foi com profundo pesar que recebi, aqui em Brasília, a notícia do falecimento do nosso presidente de honra do PP, ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Rio de Janeiro Francisco Dornelles, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro.

O chefe do executivo acreano disse que Dornelles entra para a história como um político expressivo e de grande comprometimento com o crescimento e o desenvolvimento do país, principalmente como deputado federal e senador. “Que Deus em sua infinita misericórdia possa trazer consolo aos seus familiares neste momento de dor e sofrimento”, declarou.