Acadêmicos de Medicina da Uninorte apresentam trabalho no Congresso Brasileiro de Cirurgia

O evento aconteceu na última semana de julho, em Santa Catarina

Com o título “Apendicectomia: um estudo sobre o diagnóstico da doença e complicações da cirurgia em extremos de idade”, o trabalho produzido pelos acadêmicos do nono período do curso de Medicina do Centro Uninorte foi apresentado no Congresso Brasileiro de Cirurgia. O evento aconteceu entre os dias 27 e 30 de julho, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina.

De acordo como o acadêmico Rallyson Frota, o principal objetivo da pesquisa é contribuir com novas informações para o avanço do conhecimento em um determinado campo acadêmico. Além disso, por ter pretensão em fazer residência de Cirurgia, o processo de desenvolvimento do trabalho foi a realização de um sonho: ““Eu como autor principal e a Ana como coautora, tivemos um suporte da nossa orientadora Dra. Ruth Lima. Sem dúvidas requisitou muito tempo, pois exige uma jornada que requer vigor, dedicação e compromisso em cada etapa. Certamente a preparação do trabalho foi uma tarefa árdua, mas eu creio que essa tarefa ficou mais leve, pois eu tive o apoio da minha família. Sem o apoio deles, obviamente, eu não teria chegado no êxito desse meu objetivo”, destaca.

A coautora da pesquisa, como foi apontado por Rallyson, é a acadêmica Ana Clara. Segundo ela, ambos conversaram sobre o assunto do trabalho e eles tinham em mente que o melhor lugar para apresentar e publicar um estudo como este, seria em um Congresso de Cirurgia, já que é um tema tão relevante nessa área: “Conversamos com a nossa orientadora Dra. Ruth Lima e ela nos orientou desde quando pensamos nesse tema. A escrita foi toda pensada em conjunto, textos compartilhados, arquivos, entre outros meios que nos inspiraram para realizar a escrita. Por mais cansativo que seja escrever, criar parágrafos, pensar em cada palavrinha dita, foi um prazer enorme falarmos sobre um tema que somos tão interessados”, explica.

Além disso, ela também comenta que se preparam bastante para a apresentação do trabalho no Congresso e, assim, ter excelência no objetivo principal da pesquisa.

“Sabemos o quanto nossos pais se esforçaram para irmos até lá, dias antes ensaiamos, lemos e relemos nossa pesquisa, e pronto estava tudo da maneira como foi planejado. E assim foi lá em Florianópolis, fomos e cumprimos com êxito nosso compromisso”, enfatiza.

A coordenadora adjunta do curso de Medicina da Uninorte, e orientadora da pesquisa, a professora Ruth Silva Lima da Costa, explica que o professor orientador é incentivado para a orientação de trabalhos acadêmicos. No caso dos alunos, eles foram liberados das atividades, sem qualquer prejuízo, para participarem do Congresso. Ainda segundo Ruth, eles se reuniram algumas vezes para a orientação e elaboração do trabalho.

“A apresentação do estudo produzido na instituição, em um Congresso de relevância nacional, certamente trará visibilidade para o curso e para a Uninorte. Isso porque aceite o estudo para ser apresentado em um Congresso Nacional, mostra que a produção científica desenvolvida na instituição possui muito potencial. O objetivo é continuar produzindo estudos e incentivando os alunos a se dedicarem à pesquisa e a participação em eventos dessa magnitude”, destaca.

Para Ana Clara, a importância de um evento como este para o seu desenvolvimento acadêmico está na oportunidade de se conectar com as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas e, principalmente, para adquirir mais conhecimento.

“Ter a oportunidade de participar de um congresso, onde você supõe que seja a provável especialização que vai fazer, é super válido. E está conectado diretamente com o ‘novo’ mundo, novas técnicas, dicas e o que não pode faltar: conhecimento. Mas dou uma dica: vá para o Congresso com o mínimo de conhecimento sobre o que vai ser falado lá, porque assim a sua forma de compreensão será sem dúvidas melhor”, complementa.

Para Rallyson, um Congresso de cirurgia é essencial para o desenvolvimento acadêmico e profissional de cirurgiões, residentes e estudantes de medicina interessados na especialidade. Este tipo de evento proporciona atualizações científicas, técnicas e tecnológicas, promove a troca de experiências entre cirurgiões experientes, facilita networking e colaborações, além de permitir a apresentação de pesquisas e estudos clínicos e ainda: “Contribui para a educação médica continuada, oferece acesso a recursos e publicações, desenvolve habilidades de comunicação científica, inspira por meio de palestras de especialistas, e abre portas para oportunidades de carreira. Em resumo, participar de um Congresso de cirurgia oferece benefícios diversos, desde conhecimentos técnicos atualizados até enriquecimento profissional e inspiração para aprimorar práticas cirúrgicas e carreiras”, finaliza.