Valor da produção agropecuária do Acre passa de R$ 2,45 bi e é 2,30% maior que no ano passado

A semana começa em Cruzeiro do Sul com novos preços no litro da gasolina e do diesel nos postos de combustíveis. A gasolina, que era vendida por R$ 7,08, agora custa R$ 7,48. Quanto ao diesel, o valor passou de R$ 6,97 para R$ 7,77, com R$ 80 centavos de majoração. Os ajustes nos valores, de acordo com os donos de postos, "correspondem simplesmente ao repasse do aumento aplicado pelas refinarias". O último aumento havia sido registrado no último dia 17 de julho na segunda maior cidade do Acre.