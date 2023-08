Jorge Viana assina convênio de R$ 4,6 milhões com ABCZ, em Minas Gerais

O presidente da Apex/Brasil, ex-senador Jorge Viana, iniciou sua agenda nesta segunda-feira, 21, no município de Uberaba, Minas Gerais, onde assina de convênio de R$ 4,6 milhões com a ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu) – especializada em genética animal. A solenidade deve ocorrer no espaço Rubico de Carvalho, durante a Expogenética, considerado o maior evento de genética do mundo.

Viana contou que ABCZ conta com nove raças zebuínas – como, por exemplo, nelore, nelore, mocho, gyr, guzerá, tabapuã, indubrasil e sindi e mais de 220 milhões de cabeças de gado no país. “Eu recebi a diretoria da empresa há dois meses e vim assinar um convênio de R$ 4,6 milhões para ajudar ainda mais os produtores, criadores, fazendeiros de leite e de corte e isso vai ajudar ainda mais nas exportações”, declarou.

O presidente adiantou ainda que cogita levar os representantes da ABCZ para uma agenda em Angola, no continente africano, com foco no aumento da produção genética naquele país. “O Brasil é a esperança de fornecimento de proteína animal para o mundo. “Resolvendo os problemas ambientais, trabalhando com sustentabilidade e parando o desmatamento, podemos dobrar o rebanho e auxiliar o mundo a ter segurança alimentar”, comentou.

A boa notícia para o Acre é que Jorge Viana garante que o convênio milionário deve refletir na pecuária no estado. “Tem que haver um esforço para ajudar o pequeno produtor, tem que ter linha de crédito, melhorar produção genética e fazer a regularização fundiária, então, estou assinando esse convênio para ajudar todo o país, mais com um olhar diferenciado para Rondônia e para o Acre”, ressaltou.

Gabriel Garcia Cid, Presidente da ABCZ, comemorou o convênio importante para os produtores de carne e leite que leva a genética para a comercialização com o mercado externo. “Esse apoio da Apex facilita e abre mercado e hoje é um dia importante para os associados. Ter o presidente Jorge Viana aqui é importante para debater com os produtores que precisam da genética”, declarou.

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, Assuero Veronez, presente na solenidade, revelou que o aceno da Apex reflete no melhoramento da produção da pecuária no país. “Estamos otimistas com esse convênio, ele está com uma visão aberta, otimista, querendo fazer coisas, superar entraves e problemas”, disse.

Veronez contou também que ter um acreano à frente da Apex ajuda muito a economia do Acre. “Estamos trabalhando com articulação para o Peru e essa exportação já ocorre com suínos e bovino já começou. No entanto, precisamos de escoamento de produção de milho, o Acre já tem um excedente nessa produção e precisamos exportar esse produto ao Peru que demanda 3 toneladas de milho, que hoje é comprada da Argentina e que o Acre tem condições de suprir parte dessa demanda”, explicou.

Quem também representou o Acre foi o secretário adjunto de Agricultura do Acre, Edvan Maciel. “O trabalho que o Jorge Viana vem fazendo na Apex é espetacular. Uma oportunidade que se abre para o agronegócio e nós, produtores acreanos, podemos nos beneficiar com exportação, já que temos uma genética de muita qualidade”, destacou.