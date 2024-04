Motorista “fura” blitz, arrasta moto por 50 metros e é preso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um jovem identificado como Thiago de Oliveira Ferreira, de 23 anos, foi preso na madrugada deste sábado, 27, após uma perseguição policial no bairro Bosque, em Rio Branco. Durante a operação Guardiões da Cidade, Thiago desobedeceu à ordem de parada em uma blitz, iniciando uma fuga que culminou em sua captura na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo.

De acordo com a polícia, ao receber a ordem de parada, Ferreira realizou uma manobra perigosa, colidindo o veículo com a traseira de uma motocicleta e arrastando-a por cerca de 50 metros, resultando em danos significativos. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado.

Na tentativa de fuga, Thiago ainda realizou uma conversão perigosa sobre a calçada, colocando em risco a vida dos policiais e populares presentes, sendo necessário os policiais efetuarem tiros para tentar parar o veículo. Os disparos efetuados pelos policiais não atingiram ninguém.

Após os acontecimentos, Ferreira foi detido na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo. Ao ser abordado, o motorista estava exaltado, agressivo e não queria obedecer às ordens dos policiais.

Durante uma consulta no sistema, os militares identificaram que Thiago estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2020, e ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

A área do ocorrido foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia, e durante os procedimentos policiais, um homem identificado como Leonardo Braga da Silva e Leandro Braga foram detidos por desacato às autoridades. A polícia precisou usar spray de pimenta para dispersar a multidão.

Thiago, Leonardo e Leandro foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Após o término da perícia, o veículo foi removido por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito.