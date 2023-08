Saqueado por vândalos, centro comunitário do Jacarandá será reformado por Bocalom

FOTO: SÉRGIO VALE/ac24horas Representantes da Associação dos Militares do Acre (Ameac) estiveram na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na manhã desta terça-feira, 15, para se reunir com o deputado Arlenilson Cunha (PSB), autor de um Projeto de Lei que quer restringir o uso do porte de armas por agentes de segurança que estejam de folga em bares e similares com venda de bebida alcoólica. Para o presidente da Ameac, Kalyl Moraes, já existe uma lei federal que disciplina o uso de arma pelos policiais. “O Estatuto do Desarmamento já é bem claro sobre quem pode ou não ter o porte de arma. Consideramos que seja prejudicial à Assembleia querer levantar essa discussão”, afirma. Questionado sobre os recentes casos que envolvem policiais armados, o presidente da entidade militar diz...