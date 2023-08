Comitiva realiza visita dirigida à cadeia produtiva do Café de Cacoal em Rondônia

Uma comitiva de Mâncio Lima, composta pela Secretaria Municipal de Produção Alana Souza, o Viveirista Francisco Romoaldo, Professor Leonardo Tavella e o Presidente da COOPER CAFÉ Jonas Lima, participam em Cacoal, Rondônia de uma visita dirigida à cadeia do Café daquela região. A viagem, tem o apoio da Prefeitura de Mâncio Lima e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Inicialmente, foi firmado uma parceria com a ABDI, por meio da Diretora de Gestão Perpétua Almeida, para implantação de um projeto cujo objetivo será implantar um modelo de beneficiamento sustentável do café, proporcionando o aumento da renda local e o desenvolvimento social que apoie o desenvolvimento regional, será inicialmente executado em parceria com a Secretaria de Produção da Prefeitura de Mâncio Lima e a Cooperativa de Produtores de Café do Vale do Juruá e vai beneficiar diretamente mais de cem produtores de café da região.

Esse projeto vem sendo desenvolvido nos últimos três anos em Rondônia e já garantiu aos produtores de café a “Indicação Geográfica Matas de Rondônia”, com estruturação do Laboratório de solos e outros benefícios que trouxeram grandes avanços para a produção, melhorando a renda das famílias deste estado, diante disso, foi organizada a ida da comitiva do Acre para acompanhar esse trabalho como parte do projeto que será desenvolvido em Mâncio Lima.

Dentro da programação está a visita à Prefeitura Municipal de Cacoal e à Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri). Os representantes do Acre foram conduzidos pelo prof. Davys Negreiros, IFRO Campus Cacoal. Pela tarde, a visita será na propriedade do cafeicultor e presidente da CAFERON, afim de conhecer o processo de produção, beneficiamento e armazenamento do café, terá uma visita ao laboratório de Solos, Tecido Vegetal e Metais Pesados do IFRO, Campus Cacoal e, visitas aos produtores da região e ganhadores de prêmios de qualidade.