Com Lei de Roberto Duarte, governo do Acre começa a emitir carteira para autistas

Depois do blecaute que atingiu a capital, municípios no interior do Acre e 18 estados do país, a assessoria da Energisa informou nesta terça-feira, 15, que desde às 9h30, o fornecimento de energia já foi restabelecido no Acre para 142 mil clientes no estado. Segundo o órgão, a recomposição está sendo feita a partir de autorização do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), além disso, a empresa reiterou que a interrupção foi ocasionada por um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em todo país. Como proteção, por determinação do ONS, foi interrompido o fornecimento de energia elétrica em territórios de sua concessão. Por fim, a Energisa garante que as atualizações em relação ao fornecimento serão feitas a cada 30 minutos para a imprensa, a...