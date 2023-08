Jovem é abordado por criminosos na frente de sua residência e ferido a tiros em Rio Branco

O Estado do Acre avançou significativamente na promoção da inclusão e na garantia de direitos das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), e nesta segunda-feira, 14, realizou o lançamento da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-CEPTEA), no Palácio Rio Branco, com a presença de autoridades estaduais e municipais. Yan Gabriel Moraes, 16, foi diagnosticado com TEA aos 6 anos de idade. Para ele a carteira vai facilitar a sua vida, pois antes tinha que andar com laudo nas mãos. Ele recebeu a carteira 001. “Por ser agora uma carteira digital, poderei usar no celular e vai me garantir atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos e privados”, destacou. A carteira é uma iniciativa pioneira do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde...