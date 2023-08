Setor industrial acreano, de 1988 a 2023 

José Adriano

Após 35 anos de atuação, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) vive o seu momento de maturidade e o setor industrial continua mostrando ser uma peça fundamental para o desenvolvimento econômico e social da nossa região.

No Acre, a história do setor tem sido marcada por altos e baixos, influenciado diretamente pelas políticas adotadas pelos governos que estiveram no poder nas últimas décadas e pelas suas diferentes abordagens adotadas para estimular o crescimento do segmento industrial.

Políticas de incentivo fiscal, investimentos em infraestrutura e atração de novos investidores foram algumas das estratégias utilizadas para impulsionar a produção e a competitividade das empresas locais. Mesmo com os esforços empreendidos, o setor industrial acreano enfrentou desafios significativos. A dependência de insumos importados, a infraestrutura limitada e a falta de mão de obra qualificada foram obstáculos que impactaram o desenvolvimento pleno do setor.

Outro aspecto relevante que marcou o setor industrial no Acre foi a crescente preocupação com questões ambientais e sustentabilidade. A região, conhecida por sua rica biodiversidade, buscou encontrar um equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Os governos também direcionaram esforços para políticas sociais que impactaram diretamente o setor industrial. Investimentos em educação e capacitação profissional buscaram melhorar a qualificação da mão de obra local, tornando-a mais preparada, competitiva e alinhada às demandas do mercado.

Agora, vivemos o momento ideal de redirecionarmos o nosso parque fabril para a bioeconomia e a economia circular, de olho na sustentabilidade e no conceito ESG (ambiental, social e de governança corporativa), visando ao comércio exterior. Trabalhando processos inovadores, incluindo a pesquisa e o desenvolvimento em nossas atividades diárias e na capacitação profissional de nossa mão de obra, voltados para o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA).

Ao longo desse tempo, o setor industrial do Acre passou por avanços e desafios, refletindo o contexto econômico e político do estado. Políticas de incentivo, investimentos em infraestrutura e preocupações ambientais foram elementos importantes na trajetória industrial. No entanto, a busca por soluções sustentáveis e a superação de desafios estruturais ainda são imperativos para o desenvolvimento contínuo do setor.

Certamente, com visão estratégica e parcerias público-privadas, o Acre pode construir um futuro próspero e equilibrado para sua indústria, impulsionando o crescimento econômico e o bem-estar social. No entanto, fica um questionamento: Temos governos ousados dispostos a contribuir com agendas tão essenciais para o desenvolvimento?

José Adriano é empresário e presidente da FIEAC e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre