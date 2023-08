Organizações criminosas no Acre são alvo de nova operação das forças de segurança

O Ministério da Saúde está com editais de quatro ciclos do Programa Mais Médicos abertos para profissionais interessados em atuar no Programa. Três editais são para médicos que queiram atender públicos específicos. Há vagas para atuação na saúde indígena, prisional e em consultórios de rua. As inscrições começaram nesta segunda-feira (7), por meio do site do Programa. Podem se inscrever médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país e que tenham registro no Conselho Regional de Medicina, médicos brasileiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior e médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior. Todos os perfis podem se inscrever de forma simultânea, mas vale ressaltar que médicos brasileiros têm prioridade na seleção. As inscrições para o 31° ciclo do...