Morre jovem que foi baleado por policial penal no último dia de Expoacre

O jovem Wesley Santos da Silva, de 20 anos, ferido com um tiro juntamente com sua namorada Rita de Cassia da Silva Lopes, de 18 anos, na madrugada de segunda-feira, 7, no Parque de Exposição Wildy Viana, pelo Policial Penal e ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta terça-feira, 8, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Wesley passou por procedimentos cirúrgicos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aguardando melhoras, mas ele sofreu uma acidose metabólica refratária e falência múltipla dos órgãos, vindo a óbito por volta das 12h45.

Entenda o caso

Wesley Santos e sua namorada Rita de Cássia estavam em um bar na última noite da Expocre, quando o policial penal que também estava no bar embriagado, assediando as mulheres que frequentavam o ambiente, quando passou a mão em Rita, que revidou, ocasionando uma confusão no local. Vários homens, inclusive o namorado e os seguranças do bar, se irritaram com o Policial Penal que foi jogado para fora do ambiente. Irritado, Raimundo ameaçou Wesley e Rita e disse que ia cobrar o vacilo deles e ficou esperando às vítimas. Quando o casal de namorados saíram do bar foram abordados pelo Policial Penal que em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro no abdômen de Wesley e em seguida disparou na perna de Rita.

Durante a ação do Policial Penal, houve muita correria, gritos e desespero das pessoas que frequentavam a Expoacre.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas, uma básica e outra de suporte avançado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Wesley ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Já Rita deu entrada ao hospital com seu quadro clínico estável.

Policiais Militares agiram rápido e conseguiram prender o Policial Penal, Raimundo Nonato, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).