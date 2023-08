Morador em situação de rua é ferido com facada após discussão em via pública

O morador em situação de rua Vanderlei de Olinda Souza, de 25 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública na manhã desta terça-feira, 8, na rua Rio de Janeiro, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Vanderlei estava caminhando na rua com outro morador em situação de rua, quando começaram uma discussão, o autor do crime que não foi identificado tomou posse de uma faca e desferiu um golpe na lateral do abdômen de Vanderlei que caiu em via pública. Após a ação o criminoso fugiu do local sentido ao Papoco.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, Vanderlei recebeu os atendimentos da equipe Médica e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Ao dar entrada ao hospital o paciente foi levado a sala do trauma e teve que drenar o tórax.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado inicialmente pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).