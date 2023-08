Abraçado pelos “cabeças brancas”, Marcus Alexandre se filia ao MDB de olho em 2024

Em encontro realizado nesta terça-feira, 8, em Brasília, aconteceu oficialmente o ato de filiação do ex-prefeito de Rio Branco, engenheiro civil Marcus Alexandre, ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A partir de agora, ele é o pré-candidato oficial do partido a disputar as eleições para a prefeitura de Rio Branco em 2024.

A filiação foi assinada e abonada pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e contou com as presenças de lideranças da sigla no Acre, ex-deputado federal Flaviano Melo, que é presidente da Executiva Regional do partido, Vagner Sales, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, e do deputado estadual Tanizio Sá. Também participaram do ato Francimar Almeida , Adalberto Ferreira, Chagas Romao, Ney Melo, Elves Danes Ney Ferreira e Lora Rocha, filha do ex-governador e ex-senador Nabor Junior, que representou o pai no ato. Nabor havia almoçando momentos antes com Marcus no restaurante do Dom Francisco.

No ato de filiação, Alexandre disse que está pronto para os próximos desafios e destaca sua disposição para cuidar de Rio Branco. “É um momento muito especial na minha vida, é um ciclo novo que começa a partir de agora. Eu estou muito feliz com a decisão que tomei, foram vários meses avaliando, analisando a situação, refletindo sobre o presente e o futuro e esse acolhimento que o MDB nos dá, foi fundamental para a decisão ser tomada e que a gente olhasse para frente com esperança com o trabalho que eu espero continuar fazendo pela população de Rio Branco. O momento é muito especial e eu espero retribuir a confiança que o MDB está depositando na minha pessoa com dedicação ao partido, a todas as suas instâncias partidárias, viver a vida partidária, contribuir com o partido nos municípios e estar sempre pronto para os desafios que virão. Agradeço muito ao deputado Flaviano Melo e a todos os dirigentes do MDB pela acolhida”, disse.

Marcus Alexandre foi prefeito de Rio Branco por dois mandatos, esteve à frente da gestão municipal de 2013 a 2018, e tem a marca de muitas obras e realizações na capital acreana. Ele construiu o maior número de creches, um total de 12 erguidas em vários bairros, 29 unidades de saúde, construiu a Policlínica Barral e Barral, mais de 40 equipamentos esportivos entre quadras esportivas, de grama sintética, ginásios e praças, foi também o responsável pela duplicação de 8 avenidas importantes da capital, entre tantas outras obras.