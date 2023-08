Policial Penal atira em casal dentro da ExpoAcre e acaba preso

Wesley Santos da Silva, de 20 anos, e sua namorada identificada como Rita, foram feridos a tiros após saírem de um bar na madrugada desta segunda-feira, 7, dentro do Parque de Exposição Wildy Viana (Expoacre) no Segundo Distrito de Rio Branco. O autor do crime, o Policial Penal, ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, de 38 anos, foi preso.

Segundo informações da Polícia, Raimundo Nonato estava no bar embrigado, assediando as mulheres que frequentavam o ambiente, quando passou a mão em Rita, que revidou com uma agressão, ocasionando uma confusão no local. Vários homens, inclusive o namorado e os seguranças do bar, se irritaram com o Policial Penal que foi jogado para fora do ambiente. Irritado, Raimundo ameaçou Wesley e Rita e disse que ia cobrar o “vacilo” deles e ficou esperando pelas vítimas. Quando Wesley e Rita saíram do bar foram abordados pelo Policial Penal que em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro no abdômen do namorado e em seguida disparou na perna de Rita.

Durante a ação do Policial Penal, houve muita correria, gritos e desespero das pessoas que frequentavam a Expoacre.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas, uma básica e outra de suporte avançado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Wesley ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Já Rita deu entrada ao hospital com seu quadro clínico estável.

Policiais Militares agiram rápido e conseguiram prender o Policial Penal Raimundo Nonato, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). O Policial Penal responderá por assédio sexual e dupla tentativa de homicídio.

CRÉDITO FOTO: JAMES PEQUENO