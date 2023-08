Gladson decreta namoro e beijo na boca para casais na última noite da Expoacre

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano recebeu na noite do último sábado (5) no espaço da indústria, na Expoacre, o presidente e o primeiro secretário da ALEAC, Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, e apresentou um relatório do setor. Aos parlamentares, Adriano mostrou o desempenho do setor de alimentos, o que mais cresceu no estado na última década. A indústria de alimentos cresceu 232,9% entre 2007 e 2019 no Acre, configurando-se no segmento industrial que mais avançou no período no Estado. Produtos de metais (89,5%) e móveis (77,3%) aparecem como 2º e 3 º que mais cresceram nos 12 anos analisados. Esse desempenho, observou Adriano, vem acompanhado com geração de emprego e renda, elevando o saldo da economia regional. Gonzaga e Nicolau se mostraram satisfeitos com...