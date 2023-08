Morre ex-vice prefeito de Cruzeiro do Sul, Mazinho Santiago

A Mega-Sena sorteia neste sábado (5) as seis dezenas do prêmio principal, que está acumulado em R$ 60 milhões. O sorteio ocorre às 18 horas no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o Acre, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5.