Governador vai lançar Expoacre Juruá no dia 12 em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli vai lançar oficialmente a Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul, no próximo sábado, 12, às 11 horas, no local do evento, estacionamento do Estádio Arena do Juruá.

No local Deracre está asfaltando a área onde são realizados os shows. E segundo o gestor da Seop em Cruzeiro do Sul, Valdeci Simão, o trabalho de manutenção e recuperação do espaço começa nesta segunda, 7.

A Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro, com cinco noites de evento, sendo um a mais do que em 2022. A Feira será realizada novamente na área do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405.

Programação

A programação oficial da Expoacre Juruá 2023 será divulgada somente no lançamento, mas já há ações conhecidas como o casamento coletivo, que será realizado no dia 1° de setembro na área de shows. Há vagas para 500 casais e as inscrições poderão ser feitas a partir de segunda-feira, 7, no Centro Cultural do Juruá, em frente à antiga prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Outro evento da Expoacre Juruá será de lutas de MMA. O acreano Thomas Brayan, 24 anos,que no último sábado, 29, venceu a luta de MMA Predador FC em Cancún, no México, será um dos lutadores do evento.