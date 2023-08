Marechal Thaumaturgo é destaque nacional na aquisição de merenda regionalizada indígena

A equipe organizadora da I Feira Brasiléia Rural Show, se reuniram com equipe do Governo do Estado na noite de quinta-feira,03, com o Chefe da Casa Civil Jonathan Donadoni e Ítalo Cesar, coordenador da Casa Civil, Luiz Calixto secretário adjunto da SEGOV e Coronel Ricardo Brandão e o Secretário de Planejamento de Estado. Participam da reunião Elias Félix, Presidente do Sindicato Patronal dos Produtores Rurais de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, Inêz Tiziana Presidente da Associação Comercial de Brasiléia e Epitaciolândia, diretor do Sindicato dos Produtores Rurais Maurício Prete, vice-prefeito de Epitaciolândia Antônio Soares, Valdemir Silva assessor da SETE, acompanhados do Superintendente da FEDERACRE Pedro Silva, o consultor do SEBRAE Clóvis Consuli. Na pauta do encontro os últimos preparativos para a realização da Feira Internacional de Negócios e Exposições Brasileia...