Detran vai leiloar mais de 100 veículos em Cruzeiro do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito, Detran-AC, vai leiloar 102 carros e motos no próximo dia 16 de agosto em Cruzeiro do Sul. O certame terá início às 11h e término às 17h, de forma online, por meio do site da empresa leiloeira.

Os interessados em participar precisam se inscrever no site da leiloeira, realizar habilitação prévia para o leilão e visitar os lotes de veículos até o dia 11 de agosto. Os lotes também podem ser verificados de forma online, por meio do arquivo fotográfico disponibilizado na plataforma de leilão.

Os carros estarão disponíveis para visitação no depósito de Veículos Removidos da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran, de Cruzeiro do Sul, na Av. Copacabana, 658, bairro Floresta, de 7 a 11 de agosto, no horário das 7h30 às 13h30.

O último leilão de veículos foi realizado pela Ciretran em 20 de setembro do ano passado em Cruzeiro do Sul com a participação de cerca de 200 pessoas. 8 carros e 81 motocicletas foram leiloados de forma virtual. O menor lance foi de R$ 700, de uma motocicleta e o maior, de R$ 30 mil, de um veículo tipo Toro.

Os veículos ofertados em leilão, na maioria, são custodiados por problemas como multa de embriaguez, falta de licenciamento e outros motivos, quando os proprietários não resolvem as pendências.